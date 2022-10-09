Ці артисти українізували свою творчість після повномасштабного вторгнення.

Деякі українські артисти після повномасштабного вторгнення РФ в Україну почали писати пісні рідною мовою, а деякі вирішили актуалізувати свої старі композиції. Розповідаємо, хто із зірок переклав свої хіти українською.

Quest Pistols

Група, яка отримала величезну популярність завдяки саме російськомовним пісням, після 24 лютого зважилася на серйозний крок однією з перших. Так, під час свого концерту вони почали виконувати культовий хіт "Ты так красива" українською мовою.

Публіка оцінила це гучними оплесками і криками, підтримавши музикантів.

Надя Дорофєєва

У лютому цього року зірка випустила дуже ритмічну пісню "Разноцветная". Але після 24 лютого для себе вирішила, що хотіла б співати рідною мовою. Вона випустила перший у своїй сольній творчості україномовний альбом "Сенси", а також переклала хіт. Тепер у неї в репертуарі є і "Разноцветная", і "Різнокольорова".

Оля Полякова

Однією з найвідоміших пісень зірки є "Королева ночі". Вона також вирішила українізувати свою творчість і перекласти легендарну композицію, проте нарвалася на засудження.

Так, її вже встигли захейтити за не дуже літературний приспів. Так, у неї в пісні є слова: "ти тепер свободний, більше ти не модний". Втім, зірка виправдала, зазначивши, що в українській мові є такі слова, і це не є помилкою.

До слова, Оля і в публічному житті перейшла на українську мову, хоча раніше заявляла, що не планує цього робити. Таке рішення може бути пов'язано з тим, що вона отримала порцію хейта на пару з Машею Єфросиніною. Шоу-дів звинуватили в тому, що навіть після повномасштабного вторгнення вони продовжують вести свою програму "Взрослые девочки" російською.

Нагадаємо, хто з українських зірок цього року поховав батьків.

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