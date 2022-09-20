Нещодавно пісня "Гарно так" виконавця CHEEV впевнено увірвалася в українські рейтинги найбільш прослуховуваних треків. Не дивлячись на те, що вийшла пісня ще у 2021 році, лише зараз вона знайшла своїх слухачів, ставши ще й одним з головних TikTok-трендів.
"Це хороший показник того, що люди почали цінувати та звертати більше уваги на українську музику. Причина у цього сумна – війна. Але це потрібно прийняти.
Я часто чую від людей дивні думки про те, що вся україномовна музика – це щось сільське та не модне. Я цього не розумію, бо давно вона стала різноманітною, стильною, на будь-який смак. Вважаю, що в моєму випадку є елемент везіння, що саме моя пісня не загубилася серед такої кількості крутих пісень", - сказав артист в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН.
Він зауважив, що йому неймовірно приємно, що такі відомі особистості як Надя Дорофєєва, Настя Каменських та інші записують відео під його пісню.
"Ще кілька років тому я робив кавери на цих артистів, тішився, коли вони репостили мене. Через кавери я шукав своє, не схоже ні на кого, звучання, щоб почати писати власний матеріал. Я постійно перебував у сумнівах, і зараз, дивлячись на такий успіх, розумію, що все роблю правильно. А відео від зірок додають мені впевненості у собі", - резюмував CHEEV.
Нагадаємо, автор хіта "Гарно так" CHEEV розповів, як війна вплинула на його творчість.