Композиція вийшла ще у 2021 році, але стала популярною лише під час війни.

Нещодавно пісня "Гарно так" виконавця CHEEV впевнено увірвалася в українські рейтинги найбільш прослуховуваних треків. Не дивлячись на те, що вийшла пісня ще у 2021 році, лише зараз вона знайшла своїх слухачів, ставши ще й одним з головних TikTok-трендів.

"Це хороший показник того, що люди почали цінувати та звертати більше уваги на українську музику. Причина у цього сумна – війна. Але це потрібно прийняти.

Я часто чую від людей дивні думки про те, що вся україномовна музика – це щось сільське та не модне. Я цього не розумію, бо давно вона стала різноманітною, стильною, на будь-який смак. Вважаю, що в моєму випадку є елемент везіння, що саме моя пісня не загубилася серед такої кількості крутих пісень", - сказав артист в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН.

Відео дня

Він зауважив, що йому неймовірно приємно, що такі відомі особистості як Надя Дорофєєва, Настя Каменських та інші записують відео під його пісню.

"Ще кілька років тому я робив кавери на цих артистів, тішився, коли вони репостили мене. Через кавери я шукав своє, не схоже ні на кого, звучання, щоб почати писати власний матеріал. Я постійно перебував у сумнівах, і зараз, дивлячись на такий успіх, розумію, що все роблю правильно. А відео від зірок додають мені впевненості у собі", - резюмував CHEEV.

Нагадаємо, автор хіта "Гарно так" CHEEV розповів, як війна вплинула на його творчість.

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