Співачка вбралася для нового кліпу в блакитний латекс.

Співачка Шакіра випустила нову пісню TQG, якою остаточно "добила" свого колишнього Жерара Піке. У ній вона заспівала про те, що футболіст не може про неї забути і тепер хоче до неї повернутися.

На нову пісню, яку Шакіра записала разом зі співачкою Karol G, вже зняли кліп. Для нього зірка вдягла блакитний латекс і показала своєму колишньому все, що він втратив.

Співачка висміяла Піке і його нову дівчину. "Я не борюся за чоловіків", - заспівала Шакіра і розсекретила всі таємниці свого колишнього. Судячи з усього, Піке намагався з нею помиритися, але вона не пробачила йому зраду і назавжди розірвала з ним стосунки.

"Ти виглядаєш щасливим у своєму новому житті. Якби тільки вона знала, що ти все ще шукаєш мене. Дитинко, що сталося? У тебе не все чудово? Чому ти мене шукаєш? Ви знаєте, я не роблю жодних помилок двічі", - заспівала Шакіра.

Новий чуттєвий кліп вже б'є рекорди. За день він зібрав 41 мільйон переглядів. Судячи з усього, нині Шакіра остаточно висловилася і поставила зрадника на місце. У коментарях фанати пишуть, що співачка зробила великий крок, коли зважилася розповісти про свої почуття публічно і не стала приховувати, що Піке зробив їй боляче.

Нагадаємо, нещодавно Піке з його новою дівчиною виставили з ресторану, власник виявився шанувальником Шакіри.

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