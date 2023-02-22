Шанувальник колумбійської співачки таким чином вирішив помститися футболістові, який багато років зраджував своїй законній дружині.

Іспанський футболіст Жерар Піке потрапив у неприємну ситуацію в Барселоні. Там він хотів відвідати ресторан разом зі своєю новою обраницею - 23-річною Кларою Чіа. Однак власник закладу, дізнавшись про таких гостей, попросив їх піти.

Як пишуть в соціальних мережах, бізнесмен виявився шанувальником співачки Шакіри, і він не захотів обслуговувати футболіста, який зробив боляче його кумиру. Також з'явилося відео, на якому Жерар і Клара швидко сідають в автомобіль поруч з тим самим рестораном.

Історія кохання Шакіри та Жерара Піке

Пекуча колумбійка і відомий футболіст познайомилися в 2010 році на зйомках кліпу на пісню "Waka Waka". Ця композиція тоді стала офіційним гімном ЧС в Південній Африці. Після зйомок у них зав'язалися дружні стосунки, які стрімко перейшли в романтичні. У цивільному шлюбі пара прожила 11 років. У них з'явилося двоє синів.

Ініціатором розлучення у 2022 році стала Шакіра - не стала терпіти систематичні зради футболіста. Тепер Піке зустрічається з тією дівчиною, з якою зраджував Шакірі останнім часом.

Нагадаємо, колега Ді Капріо розповіла, чому він крутить романи тільки з молоденькими.

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