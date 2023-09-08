До нього увійшли як нові пісні, так і перекладені хіти артиста з минулого.

Відомий співак Макс Барських представив свій перший україномовний альбом "Зорепад". До платівки увійшли нові пісні, а також хіти, які артист переклав з російської. Артист розповідав, що заради цього альбому він відклав інші проекти та поставив на паузу над збіркою пісень англійською мовою.

"Люблю та дуже пишаюся цією платівкою, бо вона про українські серця", - зізнався Барських.

До альбому Барських увійшли такі пісні:

"Зорепад"

"Не плач"

"Але"

"Нове життя"

"Ритми" з Надією Дорофєєвою

"Все можливо"

"Тумани"

"Береги"

"Лий, не жалій"

"Подруга-ніч".

Окрім цього, артист вже представив ліричне відео до пісні "Зорепад". Ніжний трек про кохання підкорив серця фанаток.

"І зорепад прокидається в очах

Я люблю тебе

Так як люблять лише раз

Зупиняй мене, може зайве щось кажу

Зорепадами, я в тобі тону", - йдеться у новий пісні.

Макс Барських "Зорепад" - кліп

Реакція мережі

Коментатори "закидали" соцмережі Барських компліментами. Вони хвалять нову платівку та усі пісні. Також користувачі пишуть:

"Це щось неймовірне!"

"Ваша творчість українською розкриває вас ще більше і це наймилозвучніше, що я чула"

"Максе, це підпал!".

Нагадаємо, раніше новий трек представила Анна Трінчер. Вона запрем'єрила пісню "Очі".

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