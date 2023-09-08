Відомий співак Макс Барських представив свій перший україномовний альбом "Зорепад". До платівки увійшли нові пісні, а також хіти, які артист переклав з російської. Артист розповідав, що заради цього альбому він відклав інші проекти та поставив на паузу над збіркою пісень англійською мовою.
"Люблю та дуже пишаюся цією платівкою, бо вона про українські серця", - зізнався Барських.
До альбому Барських увійшли такі пісні:
- "Зорепад"
- "Не плач"
- "Але"
- "Нове життя"
- "Ритми" з Надією Дорофєєвою
- "Все можливо"
- "Тумани"
- "Береги"
- "Лий, не жалій"
- "Подруга-ніч".
Окрім цього, артист вже представив ліричне відео до пісні "Зорепад". Ніжний трек про кохання підкорив серця фанаток.
"І зорепад прокидається в очах
Я люблю тебе
Так як люблять лише раз
Зупиняй мене, може зайве щось кажу
Зорепадами, я в тобі тону", - йдеться у новий пісні.
Макс Барських "Зорепад" - кліп
Реакція мережі
Коментатори "закидали" соцмережі Барських компліментами. Вони хвалять нову платівку та усі пісні. Також користувачі пишуть:
- "Це щось неймовірне!"
- "Ваша творчість українською розкриває вас ще більше і це наймилозвучніше, що я чула"
- "Максе, це підпал!".
Нагадаємо, раніше новий трек представила Анна Трінчер. Вона запрем'єрила пісню "Очі".