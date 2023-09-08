Окрім цього, артист вже представив ліричне відео до пісні "Зорепад" / скриншот

Відомий співак Макс Барських представив свій перший україномовний альбом "Зорепад". До платівки увійшли нові пісні, а також хіти, які артист переклав з російської. Артист розповідав, що заради цього альбому він відклав інші проекти та поставив на паузу над збіркою пісень англійською мовою.

"Люблю та дуже пишаюся цією платівкою, бо вона про українські серця", - зізнався Барських.

До альбому Барських увійшли такі пісні:

  • "Зорепад"
  • "Не плач"
  •  "Але"
  • "Нове життя"
  • "Ритми" з Надією Дорофєєвою
  • "Все можливо"
  • "Тумани"
  • "Береги"
  • "Лий, не жалій"
  • "Подруга-ніч".

Окрім цього, артист вже представив ліричне відео до пісні "Зорепад". Ніжний трек про кохання підкорив серця фанаток.

"І зорепад прокидається в очах

Я люблю тебе

Так як люблять лише раз

Зупиняй мене, може зайве щось кажу

Зорепадами, я в тобі тону", - йдеться у новий пісні.

Макс Барських "Зорепад" - кліп

Реакція мережі

Коментатори "закидали" соцмережі Барських компліментами. Вони хвалять нову платівку та усі пісні. Також користувачі пишуть:

  • "Це щось неймовірне!"
  • "Ваша творчість українською розкриває вас ще більше і це наймилозвучніше, що я чула"
  • "Максе, це підпал!".

Нагадаємо, раніше новий трек представила Анна Трінчер. Вона запрем'єрила пісню "Очі".

Вас також можуть зацікавити новини: