Музикант зазначив, що зараз слухачі стали більше цінувати українську музику.

Музичний виконавець CHEEV, який став відомим завдяки композиції "Гарно так", дав ексклюзивне інтерв’ю УНІАН і прокоментував стрімку українізацію музичного фронту.

"Зараз шоу-бізнес поділився на дві частини. Хтось із зірок замовчує війну, а хтось навпаки намагається українізувати свою творчість та перекладає російськомовні треки українською. Стосовно перших, я не хочу нікого засуджувати, але така їхня позиція мені незрозуміла. Також це добра нагода шанувальникам цих артистів зробити свої висновки", - поділився CHEEV.

Він додав, що вже відомі хіти не став би перекладати. І ось чому:

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"У кожної мови є властива їй музична ритміка і при перекладі вона втрачається. Тому я краще писав би щось нове. Але якщо артисти хочуть цього, все одно це здорово".

Протягом останніх трьох років CHEEV майже всі треки випускав українською, тому повномасштабне вторгнення в цьому плані нічого не змінило. Однак, можливо, зміниться тематика пісень.

"Тематично - поки що не знаю, наскільки моя музика зміниться. Але мені, як автору, буде важко й дивно абстрагуватися від навколишнього світу та не реагувати на війну. Це, безумовно, вплине на мене", - резюмував співак.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва випустила перший україномовний альбом "Сенси".

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