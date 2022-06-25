Європейський мовний союз прийняв рішення забрати в України право проведення конкурсу.

Євробачення 2023 пройде не в Україні через неможливість гарантувати безпеку учасникам і глядачам. Таке рішення прийняв Європейський мовний союз і запропонував провести його в країні, чий учасник посів друге місце - Великобританії.

На сайті пісенного конкурсу перерахували міста, які потенційно могли б прийняти конкурсантів з усього світу в наступному році. Зазначається, що мають бути дотримані деякі вимоги. Наприклад, має бути можливість розмістити мінімум 10 тисяч глядачів, організувати пресцентр за 1500 журналістів. У місті, де буде проводитися фестиваль, обов'язково повинен бути міжнародний аеропорт. Також повинні бути готельні номери для розміщення щонайменше 2000 делегатів, журналістів і глядачів.

Таким вимогам відповідають багато міст, але сьогодні в списку претендентів їх 9: Абердін, Белфаст, Бірмінгем, Ліверпуль, Лондон, Манчестер, Ньюкасл, Ноттінгем і Шеффілд.

Нагадаємо, група Kalush Orchestra виступила на всесвітньо відомому фестивалі Гластонбері. Артисти подякували Борису Джонсону за підтримку.

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