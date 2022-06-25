Артисти подякували Борису Джонсону за підтримку.

Українська група Kalush Orchestra, яка в 2022 році здобула перемогу на Євробаченні, виступила на найбільшому музичному фестивалі Великобританії - Гластонбері. Український колектив подякував прем'єр-міністру Британії Джонсону за його позицію на підтримку проведення Євробачення-2023 в Україні.

Уривок виступу Kalush Orchestra з'явився в Twitter-акаунті Євробачення.

Як уточнює видання Sky News, на сцені Truth Stage в ніч з 24 на 25 червня артисти дали концерт, в рамках якого заспівали 13 пісень. За словами команди, 12 з них були написані за 10 днів. Фінальною композицією стала "Стефанія", яка допомогла їм здобути перемогу на Євробаченні.

Нагадаємо, Європейська мовна спілка відмовила Україні у проведенні Євробачення-2023 після аналізу ситуації з безпекою станом на червень 2022 року. На концерті в Амстердамі Kalush закликав провести Євробачення-2023 в Україні.

Також УНІАН писав, що звернення Зеленського показали на масштабному фестивалі Гластонбері. Політик закликав світ допомогти Україні.

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