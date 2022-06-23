У Європейській мовній спілці заявили, що планування конкурсу необхідно розпочати вже зараз.

Європейський мовний союз (EBU) повторно заявив, що Євробачення-2023 пройде не в Україні

Про це йдеться в офіційній заяві на сайті EBU.

"EBU повністю розуміє розчарування суспільства, викликане рішенням організаторів щодо відмови Україні у проведенні конкурсу", - йдеться у повідомленні.

"На першому місці для EBU було і є виконання умов, що забезпечують безпеку всіх працівників, які беруть участь у заході, планування якого необхідно почати прямо зараз в країні, що прийматиме конкурс", – додали в EBU.

Організатори конкурсу повідомили, що для роботи на Євробаченні-2023 акредитовано не менше ніж 10 тисяч осіб, включаючи знімальну групу, співробітників, журналістів тощо. Очікується, що на цей захід також приїде близько 30 тисяч фанатів з усього світу.

"Їхня безпека – наша головна турбота", – зазначили в EBU.

Нагадаємо, Європейський мовний союз заявив 17 червня, що конкурс Євробачення в 2023 році неможливо провести в Україні, тому їх представники звернулися до Великої Британії, адже вони посіли друге місце цього року.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Україна не погоджується з характером прийняття рішення EBU щодо неможливості проведення Міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2023 в країні.

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