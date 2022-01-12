Співачка в кадрі приміряла також сукні від Vivienne Westwood і Harris Reed.

Британська виконавиця, лауреат 15 премій Греммі Адель випустила кліп на трек з нового альбому "30". У ньому співачка знялася в різних образах - фанати побачили в ній і католицького священика, і Єву, і казкову Білосніжку. У кліпі Адель позувала в нарядах від Vivienne Westwood, Harris Reed і Louis Vuitton.

Відеоробота з'явилася на YouTube-каналі співачки.

Режисером кліпу виступив Сем Браун, який раніше вже працював над кліпом артистки Rolling In The Deep, що вийшов в грудні 2010 року.

У ролику артистка показалася в різних образах. Фанати побачили в кліпі церковну тематику, співзвучну з назвою треку. Так, на одному з кадрів співачка з'явилася перед глядачами у пелерині - накидці, яку носять католицькі священнослужителі. Також у кліпі показали пітона, який обвиває ніжку стільця. На ньому також лежало яблуко, яке пізніше надкусила Адель.

Над створенням образів працювали британський бренд Vivienne Westwood, британсько-американський модельєр Harris Reed і французький будинок моди Louis Vuitton. Також в кліпі артистка приміряла прикраси французького будинку з виробництва годинників і ювелірних виробів Cartier.

Композиція стала другим синглом з четвертого альбому співачки "30", реліз якого відбувся 19 листопада.

Нагадаємо, альбом Адель "30" за перший тиждень продажів у Великоританії показав найуспішніший результат за чотири роки, обігнавши нову платівку легендарної шведської групи ABBA.

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