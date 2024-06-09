Російський слідчий комітет закінчив розслідування вбивства виконавця.

У вбивстві, скоєному загальнонебезпечним способом, російські слідчі звинуватили концертного директора артиста Ігоря Талькова Валерія Шляфмана.

Нагадаємо, популярний на той час співак Ігор Тальков був убитий 6 жовтня 1991 року пострілом у серце в коридорі петербурзького Палацу спорту "Ювілейний".

Згідно зі слідством, під час збірного концерту за лаштунками Палацу спорту у Шляфмана виник конфлікт із представником одного з артистів - Ігорем Малаховим. Зокрема, спочатку було заплановано, що Тальков виступить після співачки Азізизи, але потім їхні виступи поміняли місцями, що спричинило конфлікт між командами артистів. Охоронець співачки Ігор Малахов дістав зброю і почалася перестрілка, під час якої Шляфман намагався застрелити опонента з револьвера, але влучив у Талькова і випадково вбив його. У 1992 році Шляфман виїхав до Ізраїлю.

На його сорочці, яку вилучили тільки в лютому 1992 року, виявили сліди від пороху. Тоді в РФ Шляфману заочно висунули обвинувачення у вбивстві з необережності.

Розслідування вбивства співака Ігоря Талькова

Розслідування вбивства Талькова відновили 2018 року. Слідчі опитали 150 осіб, провели експертизи і з'ясували, що співака вбив його директор Шляфман.

У січні 2022 року суд у Санкт-Петербурзі заочно арештував Валерія Шляфмана за звинуваченням у вбивстві музиканта.

Чим відомий Ігор Тальков

Тальков став відомим широкому загалу після виступу 1987 року на фестивалі "Пісня року" з композицією "Чистые пруды".

За два роки він написав понад дві сотні пісень. Однак основна їхня маса не була такою ж ліричною, як "Чистые пруды", і для того, щоб їх виконувати, він створив гурт "Спасательный круг".

Найвідомішими його композиціями стали "Я вернусь", "Летний дождь", "Моя любовь".

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