У 2016 році вона виступала в окупованому Криму.

На пісенному конкурсі Євробачення Ізраїль представлятиме 20-річна співачка Еден Голан. Про це повідомляється на сторінці конкурсу в Instagram.

Згідно з даними з відкритих джерел, Голан народилася у місті Кфар-Сава, однак в шість років її сім'я переїхала до Росії. У Москві співачка прожила 13 років, у 2022 році повернулася до Ізраїлю.

В 2015 році Голан брала участь у російському відборі на дитяче Євробачення,у 2016 році виступала на конкурсі "Нова хвиля" в окупованому Криму, а у 2018 - стала фіналісткою п'ятого сезону шоу "Голос Діти".

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В інтерв'ю mako співачка заявила, що завжди чекала на повернення до Ізраїлю. "До нашого останнього дня в Москві я не звикла до неї. Навіть через 13 років я не звикла до менталітету, атмосфери і сірості. Москва - дивовижне місто, але не можу сказати, що я там мені було добре на душі", - сказала Голан.

За її словами, бажання повернутися на батьківщину посилив антисемітизм в Росії. "Навіть із моїм ім'ям у людей завжди були проблеми. Це саме ізраїльське ім'я. Може, якби мене називали Машею, вони б до мене ставилися по-іншому, але завжди була така частина, що я "Еден Голан", я не росіянка, і я не частина їх, я ізраїльтянка. Я була там іноземкою", - додала вона.

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Як відомо, конкурс проводитиметься у Швеції з 7 по 11 травня. Україну представлятимуть Alyona Alyona та Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria".

Нагадаємо, що раніше музиканти зі Швеції, Ісландії та Фінляндії виступили з проханням усунути Ізраїль із цьогорічного конкурсу.

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