Він отримав повістку, але їхати на війну не хоче.

Російський співак Ігор Тальков повідомив, що отримав повістку в рамках часткової мобілізації в Росії, але не хоче їхати на війну в Україну.

На своїй сторінці в Instagram він розповів, що повістку принесли його мамі перед тим, як він повинен був до неї приїхати. Він зазначив, що готовий приїжджати до окупантів, підтримувати їх, але навмисно нікого вбивати він не хоче.

"Мама написала, що мені прийшла повістка. Я ненавиджу ховатися, боятися. Мене ніхто не змусить ніколи брати зброю і йти вбивати. Навіть направляти зброю на когось. Моя зброя - музика. Це мій фронт. Я проти війни, але обставини такі, що потрібно вибрати сторону", – заявив рокер. Відео дня

Ігор Тальков: чим відомий

Ігор Тальков - російський музикант, автор пісень і виконавець. Син Ігоря Володимировича Талькова (1956-1991). Засновник музичного гурту "МирИмиР" (2009). Виконує пісні свого батька і пісні власного твору.

Відомо, що Ігор Тальков-молодший присвятив війні на сході України, що почалася в 2014 році, дві пісні - "Братні народи" і "Майдан".

В інтерв'ю виданню "Горлівка NEWS" Тальков-молодший прокоментував обговорення в мережі того, що збирався їхати воювати в Донбас проти Збройних сил України:

"Можна сказати, що Донбас для мене рідна земля, адже на ній народилася моя дочка і живуть мої друзі. Воювати я б, звичайно ж, не став, бо моя зброя - це пісні. Але я завжди з радістю приймаю запрошення виступити на Донбасі, також як із задоволенням би виступив у Києві, бо я співаю про те, що ми єдиний народ, який в черговий раз обдурили, але цього разу занадто жорстоко. Зупинило усвідомлення, що у кожного своя справа в цьому світі. Усвідомлення того, що хтось по той бік зброї так само, як і я, обдурений пузатими, багатими дядьками", - сказав рокер.

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов показав обстріляну "швидку" з передової.

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