Співачка отримала найбільше нагород.

13 листопада 2022 року в Дюссельдорфі відбулася церемонія нагородження престижною музичною премією MTV Europe Music Awards 2022, під час якої виступив і український гурт Kalush Orchestra.

Тріумфатором стала американська співачка Тейлор Свіфт. Вона отримала нагороду одразу в трьох номінаціях - "Найкраща артистка", "Найкраще відео", "Найкраща поп-виконавиця".

Також одну з головних нагород отримала епатажна Нікі Мінаж за пісню "Me Porto Bonito", яку вона виконала разом з Super Freaky Girl Bad Bunny і Chencho Corleone.

Список переможців MTV Europe Music Awards 2022

"Найкраща пісня" - Нікі Мінаж (Me Porto Bonito)

"Найкраще відео" - Тейлор Свіфт (All Too Well)

"Найкращий артист" - Тейлор Свіфт

"Найкраща колаборація" - David Guetta, Bebe Rexha (I'm Good)

"Найкраща поп-виконавиця" - Тейлор Свіфт

"Найкращий новий артист" - Seventeen

"Найкращий виконавець K-Pop - Lisa

"Найкраща латинська музика" - Anitta

"Найкращий хіп-хоп виконавець" - Нікі Мінаж

"Найкращий електронний артист" - David Guetta

"Найкращий рок-виконавець" - Muse

"Найкраща альтернативна музика" - Gorillaz

"Найкращі шанувальники – - BTS

"Найкраще відео змін" - Сем Сміт ft. Кім Петрас (Unholy)

"Найкращий перформанс у метавсесвіті" - BLACKPINK the Virtual

Нагадаємо, раніше Настя Каменських і Артем Пивоваров запалили новим треком "Там у тополі".

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