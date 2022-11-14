13 листопада 2022 року в Дюссельдорфі відбулася церемонія нагородження престижною музичною премією MTV Europe Music Awards 2022, під час якої виступив і український гурт Kalush Orchestra.
Тріумфатором стала американська співачка Тейлор Свіфт. Вона отримала нагороду одразу в трьох номінаціях - "Найкраща артистка", "Найкраще відео", "Найкраща поп-виконавиця".
Також одну з головних нагород отримала епатажна Нікі Мінаж за пісню "Me Porto Bonito", яку вона виконала разом з Super Freaky Girl Bad Bunny і Chencho Corleone.
Список переможців MTV Europe Music Awards 2022
- "Найкраща пісня" - Нікі Мінаж (Me Porto Bonito)
- "Найкраще відео" - Тейлор Свіфт (All Too Well)
- "Найкращий артист" - Тейлор Свіфт
- "Найкраща колаборація" - David Guetta, Bebe Rexha (I'm Good)
- "Найкраща поп-виконавиця" - Тейлор Свіфт
- "Найкращий новий артист" - Seventeen
- "Найкращий виконавець K-Pop - Lisa
- "Найкраща латинська музика" - Anitta
- "Найкращий хіп-хоп виконавець" - Нікі Мінаж
- "Найкращий електронний артист" - David Guetta
- "Найкращий рок-виконавець" - Muse
- "Найкраща альтернативна музика" - Gorillaz
- "Найкращі шанувальники – - BTS
- "Найкраще відео змін" - Сем Сміт ft. Кім Петрас (Unholy)
- "Найкращий перформанс у метавсесвіті" - BLACKPINK the Virtual
Нагадаємо, раніше Настя Каменських і Артем Пивоваров запалили новим треком "Там у тополі".