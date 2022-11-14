Тейлор Свіфт / instagram.com/taylorswift

13 листопада 2022 року в Дюссельдорфі відбулася церемонія нагородження престижною музичною премією MTV Europe Music Awards 2022, під час якої виступив і український гурт Kalush Orchestra.

Тріумфатором стала американська співачка Тейлор Свіфт. Вона отримала нагороду одразу в трьох номінаціях - "Найкраща артистка", "Найкраще відео", "Найкраща поп-виконавиця". 

Також одну з головних нагород отримала епатажна Нікі Мінаж за пісню "Me Porto Bonito", яку вона виконала разом з Super Freaky Girl Bad Bunny і Chencho Corleone.

Список переможців MTV Europe Music Awards 2022

  • "Найкраща пісня" - Нікі Мінаж (Me Porto Bonito)

  • "Найкраще відео" - Тейлор Свіфт (All Too Well)

  • "Найкращий артист" - Тейлор Свіфт
  • "Найкраща колаборація" - David Guetta, Bebe Rexha (I'm Good)

  • "Найкраща поп-виконавиця" - Тейлор Свіфт
  • "Найкращий новий артист" - Seventeen
  • "Найкращий виконавець K-Pop - Lisa
  • "Найкраща латинська музика" - Anitta
  • "Найкращий хіп-хоп виконавець" - Нікі Мінаж
  • "Найкращий електронний артист" - David Guetta
  • "Найкращий рок-виконавець" - Muse
  • "Найкраща альтернативна музика" - Gorillaz
  • "Найкращі шанувальники – - BTS
  • "Найкраще відео змін" - Сем Сміт ft. Кім Петрас (Unholy)

  • "Найкращий перформанс у метавсесвіті" - BLACKPINK the Virtual

Нагадаємо, раніше Настя Каменських і Артем Пивоваров запалили новим треком "Там у тополі".

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