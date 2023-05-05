Новий ролик вже опублікований на YouTube-каналі артистки. Його вона знімала в Києві.

Українська співачка Тіна Кароль випустила новий кліп на пісню "Honey&Мед". Відео знімали на вулицях Києва. На кадрах артистка позує в білій ковдрі на тлі відомих столичних локацій.

"В основу нового кліпу лягли зворушливі кадри шанувальників Кароль, які на знак підтримки улюбленої співачки організували своєрідний флешмоб і опублікували в своїх соціальних мережах відео і кавери під пісню "Мед", - сказано в описі до кліпу на платформі YouTube.

"Іноді сміливість потрібна для щирості. Я дякую всім, хто був небайдужий до долі пісні "Мед", - коротко прокоментувала Тіна Кароль.

Скандал з кліпом Тіни Кароль

Нещодавно артистка випустила англо-українську пісню "Honey&Мед" і кліп до неї. У мережі з'ясували, що до створення кліпу були причетні росіяни.

Зірка прокоментувала це так: вона не знала особисто всіх членів команди, тому росіяни в творчому колективі - це для неї несподіванка. Тіна заявила, що не хоче, щоб це якось вплинуло на її репутацію, тому наступного дня після скандалу прийняла рішення видалити кліп.

Новий кліп Тіни Кароль

Нагадаємо, Кароль показала, в чому вийде на сцену Євробачення-2023.

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