Артистка виступить в Ліверпулі в якості запрошеного гостя від України.

У 2023 році Євробачення проводиться у Великій Британії від імені України. Серед запрошених гостей співачка Тіна Кароль, яка в 2006 році представляла нашу країну на пісенному конкурсі.

Зараз зірка випустила влог, в якому показала особливості підготовки. Оскільки часу до Євробачення залишилося зовсім небагато, зараз всі сили Тіни і команди націлені на те, щоб встигнути підготувати її виступ і продумати все до деталей.

У відео Кароль "засвітила" ескіз вбрання, в якому вона планує вийти на сцену в травні. Автором став київський дизайнер Іван Фролов.

Так, одягти співачка планує червону міні-сукню з рукавичками, вирізом на грудях і однією панчохою. Такий образ був розроблений за мотивами її вбрання на Євробаченні-2006.

"Ця ідея і цей задум був натхненний виступом 2006 року, але крок вперед - більше червоного. Мені здається, що наше завдання - обрати червоний колір в якості основного, тому що це кохання, символ України", - прокоментував Іван Фролов.

"Це крутий меседж, Ваня. Я дуже вдячна. Вдячна за те, що ти робиш красу в таких складних умовах", - додала Кароль.

Відзначимо, півфінали Євробачення відбудуться 9 і 11 травня, фінал - 13 травня. Нашу країну представить група TVORCHI.

Напередодні Чарльз III і Камілла відкрили сцену Євробачення-2023 в Ліверпулі.

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