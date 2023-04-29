Скандал розгорівся напередодні. У мережі з'явилася інформація про те, що до створення кліпу на пісню "Мед" причетні люди, які продовжують жити і працювати в Росії.

Українська співачка Тіна Кароль представила кліп на пісню "Мед", але вже на наступний день відеоробота була видалена з усіх майданчиків. Виявилося, до створення відео причетні росіяни. Це співачка пояснила так:

"Над кліпом працює команда, до якої у мене залученості, як у артиста. Взагалі немає. Всіх цих людей я не знаю і ніколи з ними не бачилася. Спасибі всім, хто показав мені сьогодні, що люди, які були причетні до цієї роботи через компанію Beverly.films, виявилися або з російським громадянством, або як ... зараз я буду розбиратися. Мені так само неприємно".

29 квітня знаменитість з'явилася в програмі "Сніданок" на 1+1, де заявила, що через російський слід у своїй роботі відео вона видаляє з усіх майданчиків. Це рішення далося їй непросто, але Кароль не хотіла б, щоб це якось вплинуло на її репутацію.

Відео дня

"Я видаляю цей кліп. Для мене це дорого. Для мене це боляче. Але я не можу собі дозволити, щоб навіть побічно з'являлися такі наративи. Тим більше вчора була Умань. Для мене моя репутація - це все моє життя. Я співаю і працюю в цій країні. Для мене війна почалася в 2014 році. Я люблю цю державу і вже давно поставила національні інтереси вище своїх. Мені просто самій огидно, що в моїй роботі є ці люди", - сказала Тіна.

Нагадаємо, Кароль зворушила зверненням до покійного чоловіка в річницю його смерті.

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