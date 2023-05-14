Група викликала фурор на конкурсі.

На конкурсі Євробачення в 2023 році Україну представляла група TVORCHI. Андрій Гуцуляк і Джеффрі Кенні виступили під номером 19 і "підірвали" залу.

У Ліверпулі, де проходив конкурс від імені нашої країни, вони виконали пісню Heart of Steel про силу і незламність українського народу. На створення треку їх надихнули захисники "Азовсталі".

Крім того, під час їхнього номера сцена підсвічувалася синьо-жовтими кольорами.

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Глядачі в залі зустріли TVORCHI бурхливими оплесками, а проводжали їх зі сцени ще голосніше. Люди не тільки активно плескали в долоні, а й встали зі своїх місць.

Відзначимо, за 10 хвилин до виходу на сцену група опублікувала сторіз в Instagram, в якому розповіла, що в цей момент Росія обстрілює їхнє рідне місто - Тернопіль. Однак їм все ж вдалося зібратися з духом і виступити на всі 100 відсотків.

Чим відома група TVORCHI

Український гурт TVORCHI був заснований у Тернополі у 2018 році. У нього є чотири студійні альбоми - "The Parts", "Disco Lights", "13 Waves" і ROAD".

Вони брали участь у різних музичних преміях, де здобували перемогу. Наприклад, на премії YUNA Андрій Гуцуляк і Джеффрі Кенні перемогли в номінаціях "Найкраща поп-група", "Найкращий альбом" і "Найкращий електронний хіт".

Також вони отримали нагороду на премії "Жар-птиця".

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