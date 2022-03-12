У центрі Одеси 12 березня 2022 року відбулася акція "Вільне небо/Free Sky".
В акції взяли участь симфонічний оркестр та хор Одеського національного академічного театру опери та балету.
Мета заходу - підтримка заклику президента України Володимира Зеленського до країн Заходу та інших держав світу закрити небо над нашою країною і зупинити війну.
Як повідомляв УНІАН, раніше схожа акція пройшла на Майдані Незалежності в Києві.
Крім того, знаменитий оркестр Військово-повітряних сил США днями вперше заспівав українською, виконавши композицію "Молитва За Україну" композитора Миколи Лисенка, вперше опубліковану в 1885 році.
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