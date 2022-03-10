Вперше опублікована у 1885 році "Молитва за Україну" композитора Миколи Лисенка давно вже стала знаковою піснею.

Знаменитий оркестр Військово-повітряних сил США вперше заспівав українською, виконавши композицію "Молитва за Україну" композитора Миколи Лисенка, вперше опубліковану у 1885 році.

Відео опубліковане на YouTube-сторінці оркестру.

Музичні амбасадори Оркестру ВПС США відомі урочистими виступами на Майдані Незалежності, концертними турами країною та проєктами колаборацій, що поєднали українську та американську музику.

Оркестр, заснований Гленом Міллером, разом із "Співочими сержантами" вперше звернувся з Вашингтона українською мовою.

Вперше опублікована у 1885 році "Молитва за Україну" композитора Миколи Лисенка стала знаковою піснею. Сьогодні композиція лунає в усьому світі як символ миру, свободи та демократії.

Як повідомляв УНІАН, на Майдані Незалежності в Києві 9 березня 2022 року пройшла акція "вільне небо/Free Sky". Як повідомляють організатори акції, концерт був організований на підтримку заклику українського народу і президента України Володимира Зеленського до країн світу закрити небо над нашою країною і зупинити війну.

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