Музиканти симфонічного оркестру виконали гімни України та Європи, а також низку відомих українських музичних творів.

На Майдані Незалежності в Києві 9 березня 2022 року пройшла акція "вільне небо/Free Sky".

Як повідомляють організатори акції, концерт був організований на підтримку заклику українського народу і президента України Володимира Зеленського до країн світу закрити небо над нашою країною і зупинити війну.

Музиканти симфонічного оркестру "Київ-Класик" під керівництвом диригента, артиста ЮНЕСКО в ім'я миру Германа Макаренка виконали гімни України та Європи, а також низку відомих українських музичних творів.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський закликав британський парламент зробити безпечним українське небо. З таким закликом до міжнародних партнерів українська влада звертається практично з початку російського військового вторгнення в Україну.