Біженцям виділять близько 3 тисяч квитків.

Українці, які виїхали до Великобританії на тлі повномасштабної війни, яку проти нас розв'язала РФ, зможуть отримати квитки на пісенний конкурс "Євробачення". Для біженців виділять близько 3 тисяч квитків.

Як повідомляє The Guardian, Великобританія вирішила таким чином підтримати Україну та її громадян, які були змушені тікати від війни. Крім цього, уряд країни оголосив про те, що виділить 10 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб "Євробачення" продемонструвало українську культуру.

Міністр культури Великобританії зазначила, що "Євробачення" не виходить провести в Україні через незаконне вторгнення Путіна. А тому її країна проведе конкурс і рішуче налаштована зробити так, щоб українці були в центрі уваги на пісенному заході.

Відео дня

"Людям, переміщеним в результаті війни, будуть запропоновані тисячі квитків, щоб вони могли взяти участь у заході, присвяченому їхній батьківщині, їхній культурі та музиці. Як завжди, ми разом з українським народом і його боротьбою за свободу", - цитує міністра видання.

Як українським біженцям отримати квитки на "Євробачення"

Українці, які перебувають у Великобританії і оформлені як переселенці, можуть подати заявку на квитки. Відомо, що квитки будуть субсидовані Департаментом культури, ЗМІ та спорту Великобританії. З кожного продажу буде стягуватися плата в розмірі 20 фунтів стерлінгів (близько 800 гривень). Видання зазначає, що українці зможуть відвідати півфінали і фінал "Євробачення", який відбудеться 13 травня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Юлія Саніна стане однією з чотирьох ведучих Євробачення-2023.

Вас також можуть зацікавити новини: