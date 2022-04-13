Військовий зворушив мережу до сліз своїм виконанням.

26-річний український військовий Павло Ровенко став зіркою інтернету після того, як в мережу потрапило відео з його виконанням пісні "Ніч яка місячна". На ролику Павло грає на бандурі і чуттєво виконує українську пісню.

Відомо, що в довоєнному житті Павло був музикантом. Майже кожен день у другій половині дня на Приморському бульварі в Одесі він грав на бандурі. Виходив він до жителів міста в національних костюмах.

В інтерв'ю виданню "Одеське життя" Павло розповідав, що гра на бандурі для нього не тільки хобі, а й спосіб заробити грошей.

"Одним людям подобається, вони кидають гроші, хвалять. Інші - зляться. Люди різні. Підходили навіть "блатні", замовляли "Мурку". І я грав, мені не соромно таке грати. Леонід Утьосов теж співав "Мурку" колись", - говорив Павло.

Відзначимо, після виконання пісні "Ніч яка місячна" про музиканта дізналося набагато більше людей. Зараз він зірка інтернету. Багато українських артистів діляться цим відео зі своїми шанувальниками.

Нагадаємо, в Україні хочуть заборонити російську музику на радіо і ТБ.

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