Перший сніпет синглу Don't fuck with Ukraine співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Український артист Макс Барських, який захищає Україну від окупантів, встигає ще і музикою займатися. Так, виконавець анонсував прем'єру англомовної композиції для підтримки бойового духу бійців.

"Зараз важко знаходити час на музику, але це також може бути зброєю. Працюю над новим треком для ЗСУ. Хочу підтримати наших бійців. Сподіваюся закінчити його найближчим часом. А поки ділюсь маленьким шматочком", - прокоментував майбутню прем’єру Барських.

Англомовний сингл готується до випуску на міжнародному лейблі та створений спеціально для підтримки бойового духу кожного українця.

Повідомляється, що композиція отримала назву "Don't F@ck With Ukraine". Тизер вже опублікований на офіційному YouTube-акаунті виконавця.

Нагадаємо, трек Pink Floyd з вокалом Андрія Хливнюка "Hey Hey Rise Up" очолив світові хіт-паради. Виручені кошти від релізу композиції передадуть на допомогу українським біженцям і військовим.

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