Частина епізодів нового сезону шоу вийде 6 серпня.

Давно не секрет, що Леді Гага доєдналася до команди популярного серіалу Netflix "Венздей". Зірка зіграла роль Розалін Ротвуд - легендарної вчительки академії "Невермор". Однак на цьому участь співачки у проєкті не обмежується.

Як повідомляє Variety, Леді Гага випустить нову пісню, яка стане одним із саундтреків серіалу. Композиція отримала символічну назву Dead Dance і має вийти вже наступного місяця.

Це буде не перший хіт Гаги, пов’язаний з "Венздей". Після релізу 1-го сезону мережу підірвав трендовий танець Венздей Адамс під пісню Bloody Mary.

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Серіал "Венздей" - що важливо знати

Сам же серіал "Венздей" вийде на екрани набагато швидше, аніж новий трек Леді Гаги. Зокрема, перша частина 2-го сезону з’явиться на Netflix вже завтра, 6 серпня. А от на другу частину доведеться почекати - завершальні серії вийдуть 3-го вересня.

Загалом у новому сезоні на глядачів чекатиме як завжди багато містики та напружених сюжетних поворотів. До своїх ролей повернуться Дженна Ортега, Кетрін Зета-Джонс, Луїс Гузман, Ісаак Ордонез, Гвендолін Крісті та Емма Маєрс.

Серіал "Венздей" 2 сезон - трейлер

Зовсім нещодавно творці серіалу "Венздей" повідомили, що окрім 2-го сезону варто чекати й третій – його виробництво вже стартувало.

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