Два півфінали позаду. У фіналі зустрінуться представники 24 країн.

Цього року пісенний конкурс Євробачення - 2022 проходить в італійському місті Турин. Позаду два півфінали, фінал відбудеться в суботу, 14 травня. Розповідаємо, як пройшов другий півфінал 12 травня.

Фінляндія: The Rasmus - Jezebel

Ізраїль: Michael Ben David - I. M

Сербія: Konstrakta - In Corpore Sano

Азербайджан: Nadir Rustamli - Fade To Black

Грузія: Circus Mircus - Lock Me In

Наприкінці свого виступу грузини крикнули фразу"Make love, not war".

Мальта: Емма Мускат - І Ам (What I Am)

Сан-Марино: Achille Lauro - Stripper

Музикант запам'ятався досить яскравим виступом, в ході якого поцілувався зі своїм гітаристом.

Австралія: Sheldon Riley - Not The Same

Кіпр: Andromache - Ela

Ірландія: Brooke - That's Rich

Північна Македонія: Andrea - Circles

Естонія: Stefan - Hope

Румунія: WRS - Llámame

Польща: Ochman - River

Чорногорія: Vladana - Breathe

Бельгія: Jérémie Makiese-Miss You

Швеція: Cornelia Jakobs - Hold Me Closer

Чехія: We Are Domi - Lights Off

Відзначимо, у фінал пройшли Бельгія, Чехія, Азербайджан, Польща, Фінляндія, Естонія, Австралія, Швеція, Румунія і Сербія.

Не потрапили у фінал з другого півфіналу Ізраїль( Michael Ben David), Мальта (Емма Мускат), Сан-Марино (Achille Lauro), Кіпр (Andromache), Ірландія (Brooke), Північна Македонія (Andrea) і Чорногорія (Vladana).

Нагадаємо, від України цього року виступають Kalush Orchestra. Букмекери прогнозують перше місце саме їм і їх пісні "Stefania". Артисти сказали, що в разі перемоги, розіграють нагороду на благодійному аукціоні, а гроші передадуть ЗСУ і біженцям. Росія цього року дискваліфікована через повномасштабне вторгнення в Україну, тому ні їх представника, ні делегації на конкурсі немає.

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