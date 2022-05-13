Цього року пісенний конкурс Євробачення - 2022 проходить в італійському місті Турин. Позаду два півфінали, фінал відбудеться в суботу, 14 травня. Розповідаємо, як пройшов другий півфінал 12 травня.
Фінляндія: The Rasmus - Jezebel
Ізраїль: Michael Ben David - I. M
Сербія: Konstrakta - In Corpore Sano
Азербайджан: Nadir Rustamli - Fade To Black
Грузія: Circus Mircus - Lock Me In
Наприкінці свого виступу грузини крикнули фразу"Make love, not war".
Мальта: Емма Мускат - І Ам (What I Am)
Сан-Марино: Achille Lauro - Stripper
Музикант запам'ятався досить яскравим виступом, в ході якого поцілувався зі своїм гітаристом.
Австралія: Sheldon Riley - Not The Same
Кіпр: Andromache - Ela
Ірландія: Brooke - That's Rich
Північна Македонія: Andrea - Circles
Естонія: Stefan - Hope
Румунія: WRS - Llámame
Польща: Ochman - River
Чорногорія: Vladana - Breathe
Бельгія: Jérémie Makiese-Miss You
Швеція: Cornelia Jakobs - Hold Me Closer
Чехія: We Are Domi - Lights Off
Відзначимо, у фінал пройшли Бельгія, Чехія, Азербайджан, Польща, Фінляндія, Естонія, Австралія, Швеція, Румунія і Сербія.
Не потрапили у фінал з другого півфіналу Ізраїль( Michael Ben David), Мальта (Емма Мускат), Сан-Марино (Achille Lauro), Кіпр (Andromache), Ірландія (Brooke), Північна Македонія (Andrea) і Чорногорія (Vladana).
Нагадаємо, від України цього року виступають Kalush Orchestra. Букмекери прогнозують перше місце саме їм і їх пісні "Stefania". Артисти сказали, що в разі перемоги, розіграють нагороду на благодійному аукціоні, а гроші передадуть ЗСУ і біженцям. Росія цього року дискваліфікована через повномасштабне вторгнення в Україну, тому ні їх представника, ні делегації на конкурсі немає.