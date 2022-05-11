У фінал пройшли всього 10 учасників з 17.

10 травня відбувся перший півфінал наймасштабнішого пісенного конкурсу Євробачення 2022. У ньому взяли участь представники 17 країн, але у фінал пройшли тільки 10 учасників.

Всі учасники, що пройшли у фінал, гідно представили свої країни. Хтось виконав чуттєву пісню, хтось запальну, хтось змусив зал з відкритим ротом дивитися на шоу, а хтось - встати і танцювати. В цілому, всі учасники влаштували грандіозне шоу.

Серед тих, хто пройшов у фінал є і український гурт Kalush Orchestra, який своїм виступом просто підірвав зал. Учасники захопили своїм талантом, вибуховим номером і піснею, яка стала справжнім хітом ще до Євробачення 2022.

Топ-10 країн, які пройшли у фінал Євробачення 2022:

1. Україна: Kalush Orchestra - Stefania

2. Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together

3. Литва: Monika Liu - Sentimentai

4. Нідерланди: S10 - De Diepte

5. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov - Trenulețul

6. Португалія: MARO - Saudade Saudade

7. Норвегія: Subwoolfer - Give That Wolf A Banana

8. Вірменія: Rosa Linn - Snap

9. Швейцарія: Marius Bear - Boys Do Cry

10. Ісландія: Systur - Með Hækkandi Sól

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