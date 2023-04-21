До Євробачення залишилося менше місяця. Букмекери все частіше оновлюють свої прогнози щодо переможця, тому що ситуація стрімко змінюється.

Вже 13 травня в Ліверпулі відбудеться фінал Євробачення-2023. Попри те, що проводитимуть його у Великій Британії, організовано пісенний конкурс від імені України, адже саме наша країна здобула перемогу минулого року.

Зараз букмекери оновили свої прогнози щодо ймовірного переможця цього року. Розповідаємо, які шанси в українського гурту TVORCHI.

Так, букмекерська контора Smarkets стверджує, що найбільше шансів на перемогу у Швеції (57,14%). На другому місці Фінляндія (18,18%). Україні прогнозують третє місце. Шанс на перемогу становить 10,64%. На четвертому місці Іспанія (4,35%), на п'ятому - Франція (2,27%).

Відео дня

Відзначимо, що список лідерів за три тижні може суттєво змінитися, оскільки найчастіше саме в останні дні перед фіналом відбувається найбільше змін в таблиці прогнозів букмекерів.

Євробачення-2023: що відомо

Перший півфінал відбудеться 9 травня, другий - 11 травня. Фінал пройде 13 травня. Український гурт TVORCHI виступатиме вже у фіналі, бо це передбачено правилами конкурсу.

Крім TVORCHI на сцені виступлять ще кілька українських артистів в якості запрошених гостей. Серед них Вєрка Сердючка, Джамала, Тіна Кароль та інші.

Також УНІАН писав, що "Укрпошта" випустить нову поштову марку з переможцями "Євробачення-2022".

Вас також можуть зацікавити новини: