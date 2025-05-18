Йдеться про трек "Baller" учасників музичного колективу Abor & Tynna з Німеччини.

Українська співачка Jerry Heil, яка минулоріч представляла Україну на "Євробаченні", а цього року оголошувала бали від України, назвала трек, який вона додала у свій плейлист після фіналу конкурсу.

Як розповіла виконавиця у своєму Telegram-каналі, до її плей-листа увійшов трек учасників, які не увійшли у десятку. Втім, ця пісня багатьом запам'яталася динамікою та запальними танцями. Йдеться про трек "Baller" учасників музичного колективу Abor & Tynna з Німеччини. Гурт зайняв 15 місце у фіналі.

"Дуже подобається трек Німеччини. Йде в плей-лист", – написала співачка.

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Фоловери Jerry Heil у коментарях також зазначили, що трек німецького гурту їм сподобався. Більшість назвала його запальним.

Нагадаємо, що у суботу, 17 травня, відбувся гранд-фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Свої номери показали представники 26 країн. Що ж до гурту Ziferblat, то наші представники за пісню "Bird of Pray" отримали спочатку 60 голосів від журі та посіли 14 місце.

Однак після додавання голосів глядачів ситуація змінилася. Українці посіли 9 місце на "Євробаченні-2025" та отримали сумарно 218 балів.

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