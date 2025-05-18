'Полетіти до Києва і Москви': чому Tommy Cash на 'Євробаченні' розлютив українців

Репер не міг сформулювати чітку позицію щодо війни в Україні, а його виступ готувала росіянка.

Естонський репер Tommy Cash (справжнє ім’я — Томас Таммеметс) став однією з найскандальніших фігур цьогорічного "Євробачення". Його виступ з піснею "Espresso Macchiato" викликав хвилю критики як в Україні, так і в Італії, а також поставив під сумнів дотримання політичної нейтральності конкурсу.

УНІАН Lite розповідає, чому естонець потрапив під шквал критики.

Італійці ображені - у чому річ

Пісня "Espresso Macchiato" насичена італійськими кліше: мафія, спагетті, кава, тютюн. У тексті звучать рядки на кшталт: "Я працюю без упину, тому пітнію, як мафіозо" та "Життя — як спагетті: тверде, поки не звариш" . Італійська споживча асоціація Codacons подала скаргу до Європейської мовної спілки (EBU), вимагаючи виключити пісню з конкурсу через образу національної гідності, пише The Guardian.

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Сам Tommy Cash запевняв, що "любить італійців", коментуючи скандал з треком.

Скандал навколо кліпу

Додаткове обурення викликала інформація про те, що кліп до пісні Tommy Cash створювався за участі як українських, так і російських митців. Режисеркою стала росіянка Аліна Пасок, а оператором — українець Дмитро Недря. Цей факт викликав дискусії в українських медіа та соцмережах, особливо з огляду на триваючу війну між Україною та Росією.

Позиція щодо війни

У лютому 2025 року Tommy Cash разом із нідерландським репером Йостом Кляйном (дискваліфікованим з Євробачення-2024) випустив пісню "United by Music". У ній звучать рядки про бажання "полетіти до Києва і поїхати до Москви".

Це викликало хвилю обурення серед українських слухачів, які сприйняли такі висловлювання як спробу прирівняти агресора та жертву.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Tommy Cash скасував концерти в Києві, Москві та Санкт-Петербурзі, заявивши, що йому "важко прийняти теперішні військові дії". Однак чіткої позиції щодо агресії Росії він так і не висловив, що також стало предметом критики.

Його родинне коріння — це мікс українських, російських, казахських та естонських національностей. Він описує себе як "пострадянського репера" з "східноєвропейською душею" та "скандинавським резюме". У дитинстві в родині спілкувалися російською мовою, хоча сам артист з ранніх років вивчав естонську в дитячому садку та школі.

Виступ на "Євробаченні"

У соціальних мережах українці активно обговорюють виступ Tommy Cash, звинувачуючи його у відсутності політичної чутливості та використанні стереотипів. Деякі користувачі називають естонця проросійським виконавцем.

Після оголошення результатів голосування українського журі, член українського журі MELOVIN опублікував у своїх соціальних мережах фотобланк зі своїми оцінками виконавцям. Найвищий бал він віддав німецькому дуету Abor & Tynna, а друге місце у нього посів представник Естонії Tommy Cash.

Навколо цього зчинився скандал. Український виконавець заявив, що голосував, зважаючи на популярність пісні та якість виконання, а не з огляду на політичні аспекти.

Нагадаємо, що у суботу, 17 травня, відбувся гранд-фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Свої номери показали представники 26 країн. Що ж до гурту Ziferblat, то наші представники за пісню "Bird of Pray" отримали спочатку 60 голосів від журі та посіли 14 місце.

Однак після додавання голосів глядачів ситуація змінилася. Українці посіли 9 місце на "Євробаченні-2025" та отримали сумарно 218 балів.

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