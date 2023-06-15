Пісня про Білгород вже "розриває" мережу.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний "з'явився" у новому кліпі українських артистів. У ньому він "заспівав" про Білгород.

Так, на YouTube-каналі "Культурного десанту" з'явилося нове відео на трек, який записали Коля Сєрга, Міша Крупін та Саша Чемеров. У пісні йдеться про те, що українці вже скоро повернуть свої землі.

"Відновлюємо справедливість і зайвий раз нагадуємо всім українцям, хто вирішуватиме, де закінчується українська земля. Білогородці, щось трапилось? Тримайтесь, скоро будете вільними!" - йдеться в описі до кліпу.

У відео Залужний "проїхався" на HIMARS, "їздив" танком та "літав" на винищувачі. Артисти додали зображення головнокомандувача та зробили так, ніби він "співає" слова пісні про Білгород.

Реакція мережі

Коментатори позитивно сприйняли новий кліп із Залужним. Вони пишуть, що їм сподобалася ідея та сама пісня. Також користувачі зазначили:

"Як гарно, милозвучно і в риму! Слава ЗСУ! Слава Україні!"

"Музика об’єднує! Музика не має кордонів. Особливо між Україною і містом першої бавовни Білгородом!"

"Дякую, тепер маю ще одну заразну пісню, яку наспівуватиму. Дякую пану Залужному, що виділив час і допоміг заспівати!".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що гурт "Океан Ельзи" презентував нову версію пісні "Я їду додому" і кліп до неї.

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