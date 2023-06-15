Вона про допомогу українським саперам.

Український гурт "Океан Ельзи" сьогодні презентував нову версію пісні "Я їду додому" і, вперше, відео до неї.

Як розповів Святослав Вакарчук, це важлива історія для гурту, адже вона ще й про допомогу українським саперам.

Разом з партнерами він запустив кампанію по розмінуванню деокупованих територій - "Нам тут жити". Мета - збір на обладнання і транспорт для 146 саперних груп ЗСУ для розмінування нашої країни.

"За час війни я побував у багатьох деокупованих містах і селах і бачив масштаб нашої біди. А разом з тим, бачив і чув наскільки сильно люди хочуть повернутися додому! І цим проектом кожен, хто долучиться, зможе допомогти українцям якомога швидше повернутися у свій безпечний дім. Дім, звільнений від мін. І кожен внесок, буквально кожна гривня наближає чиєсь - "Я. Їду. Додому", - написав Вакарчук на своїй сторінці в Instagram.

Він додав, що гурт особисто від себе вже переказав 500 тисяч гривень. А також кошти від монетизації пісні і відео на музичних платформах будуть долучені до збору.

Нагадаємо, автор "Порічки" YAKTAK зачепив за душу новою ніжною піснею.

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