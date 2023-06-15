Український гурт "Океан Ельзи" сьогодні презентував нову версію пісні "Я їду додому" і, вперше, відео до неї.
Як розповів Святослав Вакарчук, це важлива історія для гурту, адже вона ще й про допомогу українським саперам.
Разом з партнерами він запустив кампанію по розмінуванню деокупованих територій - "Нам тут жити". Мета - збір на обладнання і транспорт для 146 саперних груп ЗСУ для розмінування нашої країни.
"За час війни я побував у багатьох деокупованих містах і селах і бачив масштаб нашої біди. А разом з тим, бачив і чув наскільки сильно люди хочуть повернутися додому! І цим проектом кожен, хто долучиться, зможе допомогти українцям якомога швидше повернутися у свій безпечний дім. Дім, звільнений від мін. І кожен внесок, буквально кожна гривня наближає чиєсь - "Я. Їду. Додому", - написав Вакарчук на своїй сторінці в Instagram.
Він додав, що гурт особисто від себе вже переказав 500 тисяч гривень. А також кошти від монетизації пісні і відео на музичних платформах будуть долучені до збору.
Нагадаємо, автор "Порічки" YAKTAK зачепив за душу новою ніжною піснею.