Йдеться про опір українців російським окупантам.

Український кулінар Євген Клопотенко оприлюднив повний текст гімну України, в якому він помітив певне пророцтво.

Він звернув увагу на рядки ще невідредагованого в 2003 році гімну:

"Станемо, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,

В ріднім краю панувати не дамо нікому;

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,

Ще у нашій Україні доленька наспіє".

За його словами, в цих рядках є пророцтво. Мовляв, їх можна асоціювати з війною в Україні, розв'язаною Росією 24 лютого 2022 року.

"Це, виходить, пророцтво, яке збувається прямо зараз. І ми з вами є його свідками. Я навіть не знаю, як описати це відчуття. Тобто ось є текст гімну. Він втілюється на всі 100%, а значить, після перемоги нам треба шукати інший або берегти цей як символ і ще більш щільно втирати в наш культурний код?"- написав кулінар.

Також він опублікував ще один куплет, в якому йдеться про перемогу.

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