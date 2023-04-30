Городники переконані, що такі посадки підвищують врожайність.

Досвідчені дачники знають, що іноді на урожай впливають не тільки біологічні та природні фактори, а й мудро підібране сусідство культур.

Раніше ми розповідали, завдяки чому зелена цибуля виросте, як на дріжджах. Зараз же з'ясуємо, як ріпчаста цибуля і морква можуть допомогти один одному.

Чи можна садити цибулю і моркву разом - відповідь городників

Вважається, що кращого сусіда для цибулі не знайти. Це пов'язано з тим, що запах бадилля моркви відганяє цибульну муху, яка зазвичай пошкоджує цибулини - вони загнивають і в'януть.

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Цибуля ж, завдяки біологічно активним речовинам, вбереже моркву від медведок, морквяної мухи, попелиці, білої і сірої гнилі. Від такого сусідства виграють обидві культури.

На якій відстані садити моркву і цибулю - безпрограшний варіант

Найчастіше насіння моркви і цибулі на грядці радять чергувати. Відстань між борозенками має становити від 15 до 20 сантиметрів.

Якщо у вас мало місця, то можна висадити по центру насіння моркви, а цибулю - по краях. В цьому випадку відстань між морквою потрібно збільшити до 27-30 сантиметрів.

Що посадити поруч з морквою і цибулею - перелік культур

При виборі завжди важливо враховувати сумісність, проте є невеликий список культур, які непогано "порозуміються" з морквою і цибулею - мова йде про часник, петрушку, салат і томати.

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