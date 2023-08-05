Чоловік заявив, що батьки повинні слідкувати за поведінкою галасливих дітей, щоб не завдавати проблем оточуючих.

Чоловік зустрічався з жінкою кілька місяців, та після всього лише одного коментаря з приводу дітей пара розірвала стосунки.

Чоловік на Reddit розповів, що кілька місяців зустрічався з жінкою, яка мала трьох дітей. Чоловік зазначав, що у них були добрі стосунки, вони не сварилися, він непогано розумівся з її дітьми і "хотів би колись стати для них вітчимом". Аж доки один його коментар не зруйнував все.

Так, чоловік розповів, що одного разу, коли вони вечеряли в досить дорогому ресторані, поруч за столиком сиділа компанія з восьми дорослих і одного малюка, який невпинно кричав 15 хвилин поспіль.

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"Я сказав: "Це може бути непопулярною думкою, але я вважаю, що хтось із батьків повинен вивести свою дитину, доки вона не заспокоїться. Це якась неповага до оточуючих", - розповів чоловік.

Після цього, за словами чоловіка, його супутниця "просто впала у нестяму". Вона заявила, що така думка робить його жахливою людиною і що він так вважає через те, що не має дітей.

"Вона сказала, що тепер не може довіряти мені, тому що я можу сказати щось невідповідне її дітям чи батькам", - зазначив оповідач.

Він розповів, що намагався пояснити супутниці, що не мав на увазі нічого поганого, і що сам завжди так діяв з молодшим братом, або з племінниками. Але, за його словами, жінка не хотіла нічого слухати і просто виливала на нього обурення.

Після цього, за словами чоловіка, вони не спілкувалися близько тижня, аж доки він не зателефонував і офіційно розірвав їхні стосунки.

Люди інколи розривають стосунки з досить вигадливих причин

Ось, наприклад, дівчина розірвала стосунки, незважаючи на те, що перше побачення пройшло вдало. вона обурилася тим, що хлопець на сайті знайомств виклав неактуальні фото та інформацію.

Якщо ви вирішили кинути обранця, але не знаєте, як йому про це сказати, у мережі пропонують кілька сценаріїв для такої розмови.

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