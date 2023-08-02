Навіть вдале побачення може стати закінченням стосунків, якщо свідомо ввести партнера в оману.

Дівчина познайомилася в Інтернеті з красивим хлопцем, але після першого ж побачення вирішила припинити стосунки. На популярному форумі Reddit вона розповіла, чим її не влаштував красунчик.

Спілкування почалося у мобільному застосунку для знайомств. Дівчина запевняє, що розмова з хлопцем була приємною, знайшлося кілька спільних інтересів. Це спонукало спланувати зустріч в офлайні.

Єдине що збентежило дівчину – у хлопця в профілі було не так вже й багато фотографій. Причому було очевидно, що вони не такі вже й нові. Однак на зустріч вона таки пішла. Ось там ця загадка і знайшла свою відповідь: замість мязистого красунчика з фото її зустрів чоловік років на 10 старший і з чималенькою зайвою вагою.

Відео дня

Дівчина зізнається, що під час побачення вона не згадала про своє розчарування і поводилася, наче нічого не сталося. Вона відзначає, що побачення загалом минуло добре. Тим не менше, її не полишало відчуття, що хлопець свідомо увів її в оману. Тому йти на друге побачення вона вже не хотіла, але не знала, як коректно відмовити хлопцю. За порадою вона і звернулася на Reddit.

"Тепер у мене є два варіанти: я можу або сказати йому, що, на мою думку, побачення пройшло невдало, або бути чесною щодо справжньої причини і, можливо, змусити його оновити свої фотографії, щоб інші не відчували того, що тебе ввели в оману", – написала вона.

Коментар під цією публікацією, що зібрав найбільше "вподобайок", рекомендує дівчині все ж таки бути відвертою і назвати хлопцю справжню причину розриву стосунків.

"Слухай, ти виглядаєш хорошим хлопцем, і я щиро думала, що між нами міг бути зв’язок. Але було зрозуміло, що твої фотографії в профілі були несвіжими, і я відчула себе обдуреною. Я просто не думаю, що це хороший спосіб почати стосунки. Замість того, щоб намагатися боротися з почуттями, що мене обманули, я просто скажу тобі це", – саме таке пояснення розриву стосунків запропонував дівчині автор найпопулярнішого коментаря.

Переважна більшість інших коментарів також схилялися до такого варіанту відповіді. Проте були і ті, хто пропонували просто поставити крапку у стосунках без пояснення конкретної причини.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав про найдивніші та найнезвичніші побачення, про які розповіли користувачі Reddit. Можете не сумніватися, що прийти на побачення із мамою - це ще не найбезглуздіша річ, яку можна втнути.

Вас також можуть зацікавити новини: