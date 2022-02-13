19-річний рокер вразив усіх тренерів проекту.

На "Голос країни" прийшов 19-річний Гліб Пархоменко та вразив тренерів шоу своїм рокерським співом.

Юнак виконав хіт гурту Måneskin під назвою I Wanna Be Your Slave. До нього розвернулися одразу три тренери - Оля Полякова, Надя Дорофєєва та Святослав Вакарчук.

"Тембр голосу, який у вас є... Я повернувся через нього й через рок-драйв", - сказав Святослав Вакарчук.

"Я хочу допомогти вам розкрити вас... Мені такі сміливі хлопці потрібні, такі сучасні", - прокоментувала виступ Гліба Надя Дорофєєва.

"Це дуже крута молода енергія, мені було б цікаво з таким попрацювати", - заявила Оля Полякова.

Після роздумів Гліб все ж обрав команду зіркового наставника Наді Дорофєєвої.

Як Гліб Пархоменко виступив на "Голосі країни": відео

Нагадаємо, у четвертому ефірі "Голосу країни" виступила відома українська актриса Карина Аввакумова. Дівчина виконала трек Світлани Лободи Americano, але не змогла розвернути жодне з тренерських крісел. Вона дуже засмутилася й розплакалася просто на сцені.

Також напередодні найромантичнішого дня року - свята всіх закоханих - 26-річний учасник "Голосу країни" Володимир Порубайло освідчився своїй коханій просто за лаштунками шоу.

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