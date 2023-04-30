Як виявилося, співачка дійсно поїде до Ліверпуля, проте на головну сцену її так і не запросили.

На тлі того, що у ЗМІ з'явилася інформація про виступ Руслани на Євробаченні, багато хто вже вирішив, що скандал з "бойкотом" співачки вирішився. Повідомлялося, що зірка не поїде до Ліверпуля та наживо виступить у Києві, що нібито будуть транслювати під час конкурсу. Проте це не так.

Менеджерка зірки Яна Прядко розкрила нові подробиці ситуації. Як виявилося, Руслана точно не зможе виступати у Києві, адже у ці дні вона буде у Ліверпулі.

"Жодних змін, крім низки консультацій від публікації допису Руслани, не відбулось. Формально глядачі побачать Руслану на екрані, але виступу першої української переможниці Євробачення-2004 на сцені Євробачення-2023, як у інших переможців, не буде!" - повідомила у коментарі для ТСН менеджерка.

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Також Прядко розповіла, що Руслану дійсно залучено до деяких заходів, присвячених Євробаченню. Проте ці активності проводитимуть не організатори конкурсу.

"Руслана буде у Великій Британії. Вона має два запрошення і візьме участь в двох сайдівентах, що відбудуться в Ліверпулі і будуть організовані мерією міста-господаря Євробачення. Це виступ-колаборація з Англійською Національною Оперою 9 травня та участь в проєкті головного партнера Євробачення - компанії Тік-Ток "Легенди Євробачення" 12 травня... Зрештою самі представники ВВС нам підтвердили, що це активності мерії Ліверпуля, а не організаторів Євробачення", - зазначила Прядко.

На тлі того, що події, у яких буде брати участь Руслана, не мають відношення до виступів на головній сцені Євробачення та корпорації ВВС, яка отримала права на проведення конкурсу, менеджерка співачки вважає усе це дивним. За словами Прядко, Руслана - одна з трьох українських артисток, яким вдалося перемогти. Тому не кликати її на Євробачення дуже нелогічно.

"Її запрошують на всі найбільші шоу Євробачення, бо вона і її пісня дійсно легендарні і улюблені єврофанами. Тому не запросити Руслану на головну сцену у мікс виступів переможців і артистів з України - це реально якось ну дуже дивно. І це питання виникне не лише у єврофанів, але і у артистів, що візьмуть участь у Євробаченні також. Бо це не логічно зовсім. Руслана і її перемога 2004 року - це гордість для України, як і кожен наступний переможець. Але першим завжди є особлива шана та повага", - резюмувала Прядко.

Нагадаємо, нещодавно про скандал висловився Андрій Данилко. Він зазначив, що не розуміє, чому ж на Євробачення покликали реперку Alyona Alyona, проте "забули" про Руслану.

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