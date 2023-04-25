Співак розповів, що він не розуміє, як обирали українських зірок на цьогорічний конкурс.

Український співак Андрій Данилко висловився про скандал, який розгорівся навколо Євробачення. Нещодавно Руслана заявила, що її не покликали заспівати в півфіналах або в фіналі.

У коментарі для УНІАН Данилко розповів, що колись і він не міг зрозуміти, чому його не кликали на Євробачення. У 2017 році, коли конкурс проходив в Україні, Вєрка Сердючка чомусь "не вписалася" у програму виступів.

"Ми знімалися у роликах на Хрещатику. Які, до речі, у нас і, на той час, в РФ, не показали. Бо коли показували ці ролики, йшла реклама. Я думаю: "Для чого це? Стільки грошей"... Дві фрази ми щось там сказали", - пригадав Данилко, говорячи про серію коротких відеокліпів Verkavision.

Відео дня

За словами артиста, тоді він вирішив, що не буде напрошуватися. Нині ж його запросили до Ліверпуля, а Руслану, як стверджує сама співачка, ні. Це, як визнав Данилко, має дивний вигляд.

"Я не розумію, як проходив цей відбір. Принцип який? При всій повазі. Я не розумію, чому є Alyona Alyona, а немає Руслани? Повинна ж бути якась схема. Хоча, як на мене, хай всі беруть участь", - визнав Данилко.

Артист нагадав, що реперка Alyona Alyona не представляла Україну на Євробаченні, проте її покликали до Ліверпуля. Там вона виступатиме 8 травня на сцені Містечка Євробачення. На думку Данилка, організатори могли не покликати Руслану, адже захотіли додати у програму щось нове.

"Наскільки я чув, то її запрошували, Руслану, на якісь заходи в рамках Євробачення... Вони ж не можуть одне і теж показувати кожного року. Звичайно, ти виграла у 2004 році... Звичайно, всіх не можуть, напевно (запросити - УНІАН). Але, я кажу. Те, що мені дуже незрозуміло, це коли беруть участь люди, які до цього не мали жодного відношення. А ті, які мали відношення, м'яко кажучи, привезли Євробачення в Україну, вони не беруть участь. Для мене це дивно", - резюмував Данилко.

Скандал навколо участі Руслани у Євробаченні-2023 - з чого все почалося

Нагадаємо, нещодавно продюсер Руслани Олександр Ксенофонтов повідомив, що співачку не запросили на цьогорічне шоу. Він зазначив, що артистку лише зняли в масовці з українською молоддю біля "Золотих воріт" в Києві, і це відео буде продемонстровано на Євробаченні.

Згодом сама Руслана різко відреагувала на "бойкот". Вона зазначила, що від неї мало що залежить. Після цього скандал прокоментувало Суспільне Мовлення. Там заявили, що співачку було включено до програми конкурсу. Втім, продюсер Руслани заявив, що Руслана не отримувала запрошення на гранд-фінал.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко пояснив, чому не варто боятися програшу на Євробаченні.

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