Цього року знову може перемогти Україна.

Міжнародні букмекери вже визначилися зі своїм фаворитом на Євробаченні-2023. Згідно з їхнім прогнозом, перемогти в конкурсі може український гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel.

На друге місце вони поставили представників Швеції, на третє - Фінляндії, на четверте - Норвегії. Закриває п'ятірку лідерів гурт з Чехії Vesna з піснею My Sister's Crown.

Відомо, що наймасштабніший пісенний конкурс відбудеться в травні в Ліверпулі. Україна виступить у фіналі шоу, оскільки у 2022 році саме вона стала переможцем.

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Скандал на Євробаченні-2023

Чеська група Vesna випустила антивоєнну пісню My Sister's Crown. У пісні є слова англійською, чеською та українською мовами. Під метафорами приховано заклик припинити війну в Україні.

Цікаво, що у складі групи є росіянка. Судячи з профілю Олесі в Instagram, вона вже давно живе в Чехії і не підтримує війну, але ось ходили чутки, що її чоловік нібито воює в складі ЗС РФ. Пізніше ця інформація була спростована.

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