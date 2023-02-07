У Чехії оголосили результати Нацвідбору на Євробачення. Перше місце зайняла група Vesna з піснею "My sister's crown" ("Корона моєї сестри"). Це означає, що саме вона представить країну на Євробаченні-2023, яке пройде в Ліверпулі від імені України.
У пісні є слова англійською, чеською, болгарською та українською мовами. Дана композиція викликала нестандартні емоції в українців - багато хто обурився мотивом "сестринства", якому не місце в сучасній історії, враховуючи напад Росії.
Обурює ще один факт - одна з учасниць музичного колективу - росіянка. Звуть її Олеся Очеповська. Судячи з профілю Олесі в Instagram, вона вже давно живе в Чехії і не підтримує війну, але ось ходили чутки, що її чоловік нібито воює в складі ЗС РФ. Пізніше ця інформація була спростована.
Vesna - My sister's crown - кліп
Євробачення-2023: де і коли пройде
Один з найбільш престижних музичних конкурсів пройде в місті Ліверпуль 13 травня 2023 року. Проведуть його від імені України, оскільки наш гурт Kalush Orchestra здобув перемогу у 2022 році.
Через військові дії Європейський мовник EBU прийняв рішення змінити місце проведення заходу, оскільки через війну в Україні неможливо гарантувати безпеку учасникам, організаторам і глядачам.
Згідно з результатами українського Нацвідбору, нашу країну цього року представить група TVORCHI.