У Чехії відбувся Нацвідбір на Євробачення. Перемогу здобув гурт Vesna з піснею "My sister's crown"("Корона моєї сестри").

У Чехії оголосили результати Нацвідбору на Євробачення. Перше місце зайняла група Vesna з піснею "My sister's crown" ("Корона моєї сестри"). Це означає, що саме вона представить країну на Євробаченні-2023, яке пройде в Ліверпулі від імені України.

У пісні є слова англійською, чеською, болгарською та українською мовами. Дана композиція викликала нестандартні емоції в українців - багато хто обурився мотивом "сестринства", якому не місце в сучасній історії, враховуючи напад Росії.

Обурює ще один факт - одна з учасниць музичного колективу - росіянка. Звуть її Олеся Очеповська. Судячи з профілю Олесі в Instagram, вона вже давно живе в Чехії і не підтримує війну, але ось ходили чутки, що її чоловік нібито воює в складі ЗС РФ. Пізніше ця інформація була спростована.

Vesna - My sister's crown - кліп

Євробачення-2023: де і коли пройде

Один з найбільш престижних музичних конкурсів пройде в місті Ліверпуль 13 травня 2023 року. Проведуть його від імені України, оскільки наш гурт Kalush Orchestra здобув перемогу у 2022 році.

Через військові дії Європейський мовник EBU прийняв рішення змінити місце проведення заходу, оскільки через війну в Україні неможливо гарантувати безпеку учасникам, організаторам і глядачам.

Згідно з результатами українського Нацвідбору, нашу країну цього року представить група TVORCHI.

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