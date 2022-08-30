Співачка підкорила польське журі своїм танцем.

Українська співачка Джамала стала учасницею польського шоу "Танці з зірками". 29 серпня вона виступила в першому прямому ефірі зі своїм партнером Яцеком Йешке і підкорила журі.

Так, зіркова пара станцювала англійський вальс під пісню Джона Ленона Imagine. Їхній чуттєвий виступ настільки сподобався польському журі, що пара отримала 37 балів і стала лідером турнірної таблиці.

"З кожним кроком або танцювальним па відчуваю величезну відповідальність. З одного боку - перше благодійне зібрання в історії "Танців". З іншого боку - відчуття, ніби я знову представляю цілу країну на міжнародному конкурсі. Але тепер це зовсім інше мистецтво, та що там – інша професія", - сказала Джамала.

Відео дня:

Варто відзначити, що зірка попросила не робити їй поблажок через війну в Україні. Вона готова змагатися з іншими учасниками на рівних умовах.

Нагадаємо, раніше Джамала довела до сліз піснею про кінець війни.

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