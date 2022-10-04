Зірці не вдалося підкорити журі чуттєвою румбою.

Українська співачка Джамала покинула польські "Танці з зірками". Так, зірка станцювала румбу зі своїм партнером Яцеком Йешке і отримала низький бал від суддів.

Так, на виступ артистів вплинула і застуда Джамали. У своїх соцмережах вона говорила, що весь тиждень перед ефіром погано почувалася. У підсумку артисти таки налаштувалися на виступ, але, на жаль, воно виявилося невдалим.

Судді польського проекту поставили парі всього 30 балів з 40 можливих. Таким чином Джамала і Яцек Йешке опинилися в турнірній таблиці другими знизу.

Після оголошення результатів Джамала закликала Польщу не забувати про Україну і допомагати їй в такий непростий період.

Нагадаємо, раніше Джамала попросила польське журі "Танців з зірками" не робити їй поблажок через війну в Україні. Вона заявляла, що готова боротися з іншими учасниками на рівних умовах.

Крім того, вперше в історії проекту переслідувалася благодійна мета. Джамала під час своїх виступів збирала гроші на допомогу Україні, на території якої йде повномасштабна війна.

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