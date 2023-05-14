Вже відомі результати фіналу.

У суботу, 11 травня, відбувся фінал найпрестижнішого конкурсу пісні Євробачення-2023. У гранд-фіналі виступили представники 26 країн, серед яких і український гурт TVORCHI.

Однак перемогти вдалося тільки одній країні-учасниці. Цього року перемогу здобула Loreen зі Швеції, якій букмекери пророкували перемогу відразу ж після новини про те, що вона вдруге представлятиме свою країну.

Цього року вона виконала пісню Tattoo. Варто відзначити, що знаменитість звинувачували в плагіаті. У мережі подейкували, що її сингл дуже схожий на пісню української співачки Міки Ньютон "В плену".

Але навіть незважаючи на це букмекери в день фіналу Євробачення поставили на перемогу Loreen 52%.

За підсумками голосування, Loreen отримала 340 балів від журі різних країн світу і 243 від глядачів.

Фінал Євробачення-2023: що відомо

Гранд-фінал воістину був масштабним. Крім того, що на сцені виступали представники різних країн, були і запрошені зірки. Оскільки в цьому році конкурс присвячений Україні, як країні-переможниці в 2022 році, на найбільшій сцені у Ліверпулі виступили Kalush Orchestra, Джамала, Вєрка Сердючка, Тіна Кароль та інші.

Український гурт TVORCHI, який представляв нашу країну цього року, презентував пісню Heart of steel, присвячену захисникам "Азовсталі". Вони буквально "підірвали" зал всупереч обстрілу рідного Тернополя.

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