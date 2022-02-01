Учасник і фіналіст українського проекту "Холостячка" Олексій Тригубенко поділився з дописниками, яким бачить своє ідеальне сімейне життя, а також розповів про стосунки з дівчатами.
Про це Тригубенко написав у своєму акаунті в Instagram.
Бізнесмен у рамках рубрики "Питання/відповідь" відповів дописникам, як він уявляє себе через 5 років. Тригубенко опублікував фото Григорія Решетника з його дружиною Христиною та дітьми Іваном, Дімою та Олександром.
Читайте такожНова дівчина фіналіста "Холостячки" зізналася, що ревнувала його до Злати Огнєвіч"Приблизно так. Ну, може дітей трохи менше", - написав екс-учасник "Холостячки".
Також Тригубенко зазначив, що дружину, ймовірно, буде шукати в Чернівцях, оскільки в Києві йому складно знайти дівчину зі схожими цінностями.
Нагадаємо, раніше Роман Свечкоренко з "Холостячки" розсекретив заробіток в Instagram.