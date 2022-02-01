Тригубенко поскаржився, що йому складно знайти обраницю в Києві.

Учасник і фіналіст українського проекту "Холостячка" Олексій Тригубенко поділився з дописниками, яким бачить своє ідеальне сімейне життя, а також розповів про стосунки з дівчатами.

Про це Тригубенко написав у своєму акаунті в Instagram.

Бізнесмен у рамках рубрики "Питання/відповідь" відповів дописникам, як він уявляє себе через 5 років. Тригубенко опублікував фото Григорія Решетника з його дружиною Христиною та дітьми Іваном, Дімою та Олександром.

Читайте такожНова дівчина фіналіста "Холостячки" зізналася, що ревнувала його до Злати Огнєвіч"Приблизно так. Ну, може дітей трохи менше", - написав екс-учасник "Холостячки".

Також Тригубенко зазначив, що дружину, ймовірно, буде шукати в Чернівцях, оскільки в Києві йому складно знайти дівчину зі схожими цінностями.

Нагадаємо, раніше Роман Свечкоренко з "Холостячки" розсекретив заробіток в Instagram.

Вас також можуть зацікавити новини: