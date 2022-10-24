Фрагмент з її виступом не показали глядачам, бо вона виконувала пісню російською мовою.

Дочка відомого композитора Костянтина Мелазе - Лія - стала учасницею 12 сезону шоу "Голос країни". Дівчина дійшла до "Вокальних боїв", але її виступ не показали.

Так, програма знімалася ще до 24 лютого, тому учасники могли виконувати пісні російською мовою. Але після повномасштабного російського вторгнення творці проекту вирішили українізувати його, позбувшись російських пісень.

Тому виступ Лії Меладзе і Яни Мілевської в дуеті вирішили вирізати з ефіру. Але тренер Надя Дорофєєва у зв'язку з цим прийняла рішення залишити двох дівчат у проекті, попри те, що це був виступ на виліт.

Нагадаємо, тренер шоу "Голос країни" Оля Полякова розридалася в ефірі через те, що їй довелося відпустити одного з учасників своєї команди. Зірка не змогла стримати емоцій, прощаючись з Євгеном Тесленком-Пономаренком.

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