Він розгорнув два крісла.

25-річний Юрій Городецький - військовий, який служить у 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу. З дитинства він займався музикою, але після повномасштабного російського вторгнення свій талант демонстрував тільки побратимам.

Однак любов до музики у нього настільки сильна, що він вирішив випробувати свої сили на "Голосі країни-13". На сцені він виконав пісню "Києве мій". Академічний голос Городецького підкорив Надю Дорофєєву та Івана Клименка.

Клименко зізнався, що, почувши голос Юрія, не відразу зрозумів, як він зможе з ним працювати, але щирість хлопця не залишила його байдужим.

Надя Дорофєєва, в свою чергу, заявила, що військовий осяяв сцену своєю щирістю і голосом. У підсумку командир взводу вирішив піти в команду співачки.

"Ви навіть не уявляєте, яка це для мене честь. Спасибі вам за щирість, спасибі, що ви тут, спасибі, що ви осяяли цю сцену своєю піснею, своїм голосом. Я вас не підведу, я вам обіцяю", - зазначила Дорофєєва.

Перший ефір шоу "Голос країни-13" відбувся 3 вересня на телеканалі 1+1.

Нагадаємо, раніше Горбунов розкрив подробиці зйомок "Голосу країни" у Варшаві.

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