Співачка показала режисерську версію свого шоу.

18 січня на своєму офіційному YouTube-каналі LOBODA випустила режисерську версію гучного "SUPERSTAR" шоу.

Як повідомила сама артистка, вона вже у всю готується до прем'єри своєї нової концертної програми. Навіть попри новорічну відпустку, намагається онлайн контролювати всі творчі процеси. Попереду багатогодинні репетиції в Києві, де під керівництвом режисера Олега Боднарчука йде процес створення нових номерів для шоу.

Попереду чекає багато прем'єр, напередодні яких, саме час відчути інноваційний підхід співачки і її команди, насолодившись найповнішою версією шоу, яке підкорило багатотисячні стадіони.

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода похвалилася розкішною фігурою на відпустці.

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