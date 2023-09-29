24-річна Стася вирішила довести іншим учасницям, що вона - патріотка, але це призвело до скандалу.

20 випуск 6 сезону шоу "Супермама" не обійшовся без скандалів. У неприємну історію вляпалася 24-річна мама-блогерка Стася, яка й приймала у себе вдома інших учасниць.

Так, вона вирішила здивувати конкуренток своїм креативом. Коли учасниці прийшли до Стасі, вона фарбувала волосся своєму чоловіку, який і до цього міг похвалитися незвичайним образом - обранець дівчини має фіолетову шевелюру. У під час зйомок мама-блогерка вирішила намалювати на його потилиці герб України. Це помітила "тендітна" мама Іра. Вона говорила, що її чоловік захищає Україну на фронті.

"Ого! Герб України! Мені боляче дивитися, що "пранкуєте" на патріотичності. Мій чоловік зараз в окопах сидить, захищає вас. А ви смієтеся, тому що ви зробили цей герб", - зі сльозами сказала дружина військового.

Вчинок Стасі обурив й інших учасниць. "Справедлива" мама Настя засудила дівчину:

"Стася подумала лише про контент. Хотіла показати себе такою патріоткою: "Ось, ми навіть на голові малюємо герби!". Крінж повний насправді".

Згодом сама Стася спробувала виправдатися. Вона заявила, що допомагає ЗСУ та нібито не хайпує на патріотизмі. При цьому навіщо вона малювала герб на голові чоловіка - блогерка не пояснила.

"Я не хайпую на патріотизмі. Ми з чоловіком усіма силами допомагаємо нашій армії", - заявила Стася.

Нагадаємо, це не перша ганебна ситуація з блогеркою. У минулих випусках вона також "сіла в калюжу", а інші учасниці агресивно поставили її на місце.

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