Дівчина не стримала емоцій після прощання з Топольським.

27-річна директорка банкетної служби Юлія, яка на першій вечірці подарувала Алексу Топольському голубці, покинула проект "Холостяк-12" у п'ятому ефірі. Головний герой сказав, що не бачить спільного майбутнього з невпевненою у собі дівчиною.

Після випуску Юлія розповіла, що передчувала свій виліт із шоу, особливо після того, як "холостяк" вручив їй жовту троянду останнього шансу. На своїй сторінці в TikTok дівчина розповіла, що до останнього вірила, зо на побаченні зможе переломити ситуацію на свою користь, проте цього не сталося.

"Я знала, що піду з проекту з певних причин, але сподівалася, що на побаченні зможу вирулити, адже думала: як Алекс може знати, що взагалі сталося за ці два дні в домі і чому в мене має бути тільки два дні на впевненість? Коли ми сіли в машину на перерив після ринку, я сказала дівчатам: "Ну все. Вони не повірили"", - написала Юлія.

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Вона додала, що після походу ринком, вони прийшли з Алексом і іншими дівчатами в квартиру, де готували вечерю. Вже тоді дівчина усвідомила, що це її остання зустріч с "холостяком":

"В квартирі вже не мала сумнівів, і коли Алекс покликав на розмову, сіла в коридорі, мені стало зле… Я хотіла повернутися на кухню, взяти води та обійняти дівчат, але воду мені принесли. Було три варіанти, чого я йду, розмова була не така коротка. Перший - я на побаченні поставила сім’ю на третє місце, коли перераховувала свої досягнення через п’ять років. Другий - він сказав, що не знає про проект "Хто проти блондинок?" і звідки він міг знати, що я в ньому брала участь, і третя - моя невпевненість. Якщо ви помітили, я нічого йому не відповіла на його слова прощання".

Також Юлія розповіла і про інтерв'ю, яке давала вже в машині дорогою додому. Дівчина зізналася, що наговорила тоді купу гидоти.

"Коли мене спитали в машині, що я відчуваю, наговорила купу гидоти і сказала, що мене "на***и". Але безмежно вдячна, що це все поки не показали", - підсумувала Юлія.

Нагадаємо, Роксолана з "Холостяка" звернулася до Топольського після вильоту з шоу.

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